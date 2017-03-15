賀陳旦主持動土 南鐵地下化啟動

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交通部鐵路改建工程局今天在台南市舉辦南台南站路段地下化工程開工動土典禮，交通部長賀陳旦表示，鐵路地下化可發揮縫合市區功用；往後配合捷運及公車路網，台南發展將更好。

鐵路改建工程局長胡湘麟表示，台南鐵路地下化工程共分4標段，今天動工的C214標「南台南站路段地下化工程」為最南段地下化工程；除開挖施作引道段及隧道段工程外，另新建南台南站地下通勤車站。目前已完成工程設計及都市計畫變更作業。

胡湘麟指出，總長8.23公里的台南鐵路地下化計畫，可消除9處平交道、8處地下道、2處鐵路橋涵及3處陸橋，工程進度預計於民國111年12月完成。

賀陳旦致詞時表示，與其他城市的鐵路立體化計畫相比，台南鐵路地下化工程的長度算很短，但可發揮的效益卻很大。未來完工後可縫合長久以來被分隔的市區，使得舊市區的古蹟、文化等元素可以更方便與其他地區結合。

賀陳旦指出，未來再配合捷運、公車等綠色運輸系統整合，台南市的發展將會更好、更快。

台南市長賴清德表示，台南市鐵路地下化今天又踏出歷史性的一步，非常感謝社會各界的支持，希望這個重大工程能如期如質完工，縫合台南市的都市景觀，讓台南市持續進步。1060315

(中央社)