賀陳旦主持動土 南鐵地下化啟動
交通部鐵路改建工程局今天在台南市舉辦南台南站路段地下化工程開工動土典禮，交通部長賀陳旦表示，鐵路地下化可發揮縫合市區功用；往後配合捷運及公車路網，台南發展將更好。
鐵路改建工程局長胡湘麟表示，台南鐵路地下化工程共分4標段，今天動工的C214標「南台南站路段地下化工程」為最南段地下化工程；除開挖施作引道段及隧道段工程外，另新建南台南站地下通勤車站。目前已完成工程設計及都市計畫變更作業。
胡湘麟指出，總長8.23公里的台南鐵路地下化計畫，可消除9處平交道、8處地下道、2處鐵路橋涵及3處陸橋，工程進度預計於民國111年12月完成。
賀陳旦致詞時表示，與其他城市的鐵路立體化計畫相比，台南鐵路地下化工程的長度算很短，但可發揮的效益卻很大。未來完工後可縫合長久以來被分隔的市區，使得舊市區的古蹟、文化等元素可以更方便與其他地區結合。
賀陳旦指出，未來再配合捷運、公車等綠色運輸系統整合，台南市的發展將會更好、更快。
台南市長賴清德表示，台南市鐵路地下化今天又踏出歷史性的一步，非常感謝社會各界的支持，希望這個重大工程能如期如質完工，縫合台南市的都市景觀，讓台南市持續進步。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。