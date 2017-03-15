公務員組工會 李來希：已開發國家都可
日前有民眾發起「支持公務人員可合法組織工會，以保障相關權益」連署，已經成案。公務人員協會理事長李來希今天說，已開發國家幾乎都可以籌組工會。
年金改革大戰即將開打，公務人員協會理事長李來希今天在軍公教網路之聲直播電台的早餐有約節目當中表示，公務員近幾年的權利都遭到刪減，但勞工福利被刪減可以透過工會或勞資會議等跟雇主協商，但公務員卻沒有結社或籌組工會的權利，因此欠缺協商的空間。
李來希說，人民是公務員的老闆，但公務員卻沒有權利跟民眾或民意機關對談。李來希指出，去年有民眾發起「支持公務人員可合法組織工會，以保障相關權益」連署，上個月已經超過5000人連署，順利成案，將交給勞動部。
李來希透露，勞動部預計明天邀集相關機關代表，像是銓敘部、人事總處、全國公務人員協會等。
李來希表示，過去在修工會法時，有將公務員籌組工會的部分，放進工會法裡，但可惜的是當時的教育部跟銓敘部並不贊成，就無疾而終。
李來希說，全世界各國只要是已開發國家，公務員都可以籌組工會，只有台灣不行，連帶讓警消人員也無法組織工會。
李來希說，希望這項議題可以獲得社會重視，既然台灣當年簽署了兩公約（即兩國際公約，包括公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約），當中也有提到公務員可以籌組工會，那台灣不能自外於國際社會。1060315
(中央社)
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