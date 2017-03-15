馬公2起衝撞車禍 無人傷亡只是虛驚
馬公市區不平靜，今晨與近午時分，文光路和中華路段各發生一起自用客車失控衝撞飲料店和前車，所幸都只有車損，無人傷亡，肇事原因由馬公警方調查中。
馬公警方調查，首起交通事故是發生在今天0時38分，一輛白色自小客車自文光路路旁的巷道駛出，準備左轉文光路段時，疑因煞車失靈，失控衝撞一家新開不久的飲料店，造成店面受損，也波及停放的機車，所幸未造成人員傷亡。
近午時分，馬公市中華路與文化中心前路口，一輛白色自用轎車由郭姓男子駕駛載有2男一女，由中華路由東往西方向行駛，疑似車速過快，追撞前方廂型車後車箱，失控翻覆在對向來車道，適有一部大貨車駛來，頂著側翻的白色小客車，引起路人的圍觀。
馬公分局交通事故處理小組獲報前往處理事故，2起交通事故的4名駕駛，酒測值都是0，至於真正的肇事原因由警方調查中。1060315
(中央社)
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