沙副王儲會川普 一致認為伊朗是威脅

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沙烏地阿拉伯副王儲穆罕默德．沙爾曼親王資深顧問表示，穆罕默德．沙爾曼與美國總統川普今天在會談中一致認為，伊朗代表區域安全的1個威脅。

路透社報導，這名顧問也表示，這次會談標誌著沙美關係「歷史性的轉捩點」。

這名顧問聲明表示：「今天的會談將若干議題帶回正軌，也為兩國在政治、軍事、安全與經濟等議題的關係帶來巨大變化。」

法新社報導，美國與沙烏地阿拉伯期望改善美國前總統歐巴馬任內經常緊張的雙邊關係之際，川普歡迎年輕的穆罕默德．沙爾曼親王（Prince Mohammed bin Salman）到訪白宮橢圓形辦公室。

川普對沙烏地阿拉伯的死對頭伊朗採取更強硬立場，沙國很可能對此歡迎。而利雅德當局對伊朗支持的葉門青年運動（Houthi）反抗軍所發動的戰爭，兩國在這方面的摩擦也很可能少一些。

沙烏地阿拉伯認為歐巴馬對伊朗太通融，在核協議談判的立場上尤其如此。而華府對葉門平民喪生也充滿疑慮。（譯者：中央社周莉芳）1060315

(中央社)