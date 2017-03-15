李克強再彈一中舊調 續推台商優惠政策

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中國大陸國務院總理李克強今天表示，北京對台方針一貫明確，堅持體現「一中」原則的「九二共識」，堅決反對台獨；以政策讓台灣人在陸「享受一家人便利條件」，並繼續提供台商優惠政策。

他並表示，無論台灣情勢如何變化，都改變不了「兩岸同屬一個中國」的「歷史和現狀」，也改變不了大陸維護兩岸和平發展的決心和誠意。

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議閉幕後，李克強舉行中外記者會。他在回答台灣媒體提問時，作上述表示。

針對兩岸情勢，李克強表示：「兩岸同胞是骨肉，血濃於水，可以說不管島內情勢如何變化，都改變不了、割斷不了兩岸的親情，改變不了『兩岸同屬一個中國』的歷史和現狀，也改變不了我們維護兩岸和平發展的決心和誠意。」

他說，中國大陸對台方針一貫、明確，就是堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」政治基礎，堅決反對台獨，堅決維護台海和平，維護兩岸關係和平發展，增進兩岸民眾福祉。

李克強說，兩岸和平發展為雙方民眾帶來很多新機遇，每年約500萬台灣民眾往返於大陸和台灣。大陸政府未來會推出更多政策「讓台灣同胞在大陸就業、創業、工作、生活能夠享受一家人便利的條件」。

他並重申，大陸將繼續提供優惠台商投資的政策，讓台商、台灣民眾和大陸一起共享發展機遇，「終歸我們是一家人」。1060315

(中央社)