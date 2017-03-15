美國最先進核潛艦「掉漆」 吸音材質剝落

美國核潛艦密西西比號在廣告單上斑駁不堪，讓人看到美國潛艦如此「掉漆」。(圖/sofrep)

美國海軍的維吉尼亞級潛艇(Virginia-class submarine,774 class)是世界上最先進的攻擊潛艦，有最新的核動力爐與高度自動化的控制系統，航速快、火力強、偵測能力好，但是最近爆出「掉漆」的事件，他們的橡膠隔音層剝落的蠻嚴重。

這起事件被披露並不是在新聞上發現的，而是從一則廣告文宣上。在檀香山明星廣告的宣傳圖中，本來似乎是夏威夷的風景宣傳「夏威夷可以看好山好水，也可以看壯盛軍容」，結果這張圖所出現的密西西比號潛艦(USS Mississippi ,SSN-782)的外殼卻是斑駁異常，黑色的塗漆褪成灰色，隔音片還剝落多塊，顯露黃色的內裏，似乎是個歷盡滄桑的陳舊潛艦似的。

潛艦生存性的關鍵就在避免被發現，因此靜音是極為重要的。潛艦的靜音工程不外乎減少船內噪音、以及隔絕音量，因此潛艦表面就會覆上消音材料，包括塗料與消音瓦，而且橡膠製的消音瓦還能隔絕金屬造成的磁力反應。

根據海軍專家諾曼·波瑪（Norman Polmar）的說法，密西西比號的問題出在黏合消音瓦的的黏膠上。潛艦在各種水下環境下航行，包括劇烈溫度的改變以及深海的壓力，或者航行其間與海水的沖刷，都會使黏膠失效造成消音瓦逐漸脫落。

其實早在2010年就有軍事專家注意到這個問題，當時「下一個海軍」(NextNavy)的部落格就有提醒過，而美國海軍則回應，2006年就已經意識到，並試著努力解決。美國海軍金屬加工中心在2014年的一篇文章稱，確實成功開發了一種新式舖設消音瓦的改進法，將從2018年正式應用到新潛艦上，也會會2016年為早期的潛艦做同等的改良，不知道密西西比號是否已經完成改進。

(中時電子報)