硬挺一例一休 蔡正元批綠營跟屁蟲

硬挺一例一休，蔡正元批綠營縣市長是蔡英文跟屁蟲。(圖取自/蔡正元臉書)

勞動新制「一例一休」爭議不斷，南投縣長林明溱在縣務會議「開第一槍」，要求研議縣內不實施一例一休制度可能性。消息一出，綠營縣市長一反先前稱「一例一休」爭議多態度，一一跳出指質林明溱。對此，蔡正元在臉書批綠營縣市長只剩幾隻蔡英文的跟屁蟲，硬撐硬掰「一例一休」！

南投縣長林明溱在13日縣務會議上宣布，將研議不配合一例一休，因為該縣觀光命脈會被新法掐死，害縣民、業者。他身為民選縣長，不能置身事外，若被糾舉、記過沒關係，只要不被抓去關就好。此話一出，立即被民進黨縣議員痛批林明溱「帶頭違法」！

隔日，綠營縣市長好似接到指令，一一跳出發言指責林明溱。嘉義市長涂醒哲認為，勞基法的效力是全國的，對於南投縣的作法不以為然；高雄市長陳菊表示，國家法令不可不遵守；桃園市長鄭文燦亦稱單一縣市沒豁免權。不過，民進黨籍台中市長林佳龍、台南市長賴清德、基隆市長林右昌、雲林縣長李進勇、嘉義縣長張花冠等人語帶保留，希望溝通、調整執法。

蔡正元並在臉書附加圖檔，標示各縣市長支持、反對「一例一休」態度，希望綠營縣市長不要硬撐硬掰「一例一休」。

(中時電子報)