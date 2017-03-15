美派海葬賓拉登航母參演 韓媒：對北韓示警
駐韓美軍司令部14日公開參加韓美聯合軍演的「卡爾文森號」核子航艦的現場演練。韓媒稱，美派出曾海葬恐怖首腦賓拉登遺體的航母參加軍演，就是對北韓發出警告。
韓聯社15日指出，一架載著媒體記者群的C-2A灰狗（Greyhound）貨機於14日從南韓京畿道烏山駐韓美軍空軍基地起飛，90分鐘後，降落在距離朝鮮半島東方500公里海域的美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）甲板上。
報導稱，卡爾文森號載有5000多名兵力，被稱為「海上軍事基地」。以卡爾文森號為旗艦的第一航母戰鬥群（Carrier Strike Group 1）兵力共達6500人。
據傳在2011年，卡爾文森號還執行蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）的海葬任務。有觀點認為，美國派出曾海葬恐怖份子首腦賓拉登遺體的航空母艦參加韓美聯合軍演，就是對北韓發出警告信號。據悉，曾執行暗殺賓拉登作戰的美國海豹部隊最近在卡爾文森號進行特殊作戰訓練。
(旺報)
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