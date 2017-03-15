前嘉義荒野協會會長李冰丹入選國家環教獎

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前荒野保護協會嘉義分會會長李冰丹（左）解說生態環境。（廖素慧攝）

前荒野保護協會嘉義分會會長李冰丹代表嘉義市入選第5屆國家環境教育獎，他投入生態保保護教育20年，從關注社區自然生態到接軌國際性的環保議題，都不遺餘力。

李冰丹擔任荒野嘉義分會長期間，推動與國際議題相關活動，喚起民眾對地球暖化與氣候急遽變遷的認識，並於圓林仔社區推廣環境教育，舉辦社區環保活動鼓勵居民實際參與當地生態保育，該社區成為各地來參訪的環境教育的知名景點。

(中時)