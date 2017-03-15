驚！近視狂飆2400度　原來是白內障作祟

書田診所眼科主任顏敏芳。（倪浩倫攝）

20歲以後近視飆升，當心是白內障作祟！一名45歲的男性，左右眼近視都1000度，但近半年視線開始不清，眼鏡度數怎麼配都配不足，就診發現左眼度數飆至2400度、右眼也增至1200度，均有白內障情形。眼科醫師表示，20歲後眼軸發育成熟、度數不易增加，但水晶體若因故混濁、腫脹，短期內增加500~2000度都有可能。

收治該病患的書田診所眼科主任顏敏芳表示，小學到國中階段，孩童因眼軸還在發育，一旦用眼過度、睡眠不足，眼軸易因此拉長而產生近視，成人因發育完畢，不會有眼軸拉長的狀況，度數會增加是因為「水晶體曲度改變」所致。她解釋，水晶體曲度會因水晶體混濁、腫脹而改變，也就是所謂的「白內障」，表現方式就是短期內度數大幅度增加。

上術45歲男性，長期高度近視且用眼過度，但近半年才出現白內障狀況，導致度數狂增上千度。顏敏芳說，現雖無法解釋，為何會突然罹患白內障，但有統計顯示，高度近視（600度以上）罹患白內障的機率，較無近視者高出許多。她補充，白內障的發生多和老化有關，但患有糖尿病、高度近視，使用含類固醇的氣喘噴劑等等，也都是罹患白內障的高危險族群。

成人一旦度數短期飆升，必須立刻有白內障的危機意識。顏敏芳說，除非是併發急性青光眼、需緊急開刀治療，否則開不開刀，都取決患者本身的意願，通常視力惡化到無法以眼鏡改善，或兩眼差距過大、出現不等視的狀況，會建議以手術治療。她說，目前健保有補助單焦人工水晶體，但必須「近視」和「遠視」二擇一，若自費多焦人工水晶體，才可徹底擺脫眼鏡，但一眼需自費7.5萬元。

(中時)