WBC》看到山田哲人雙響炮 巴倫汀霸氣預言同樣開轟
荷蘭旅日重炮手巴倫汀，昨日觀看日本與古巴之戰，看到同樣效力橫濱的隊友山田哲人，單場轟出雙響炮，成為球隊贏球功臣之一，今荷蘭與古巴賽前，巴倫汀霸氣說出：「自己也要打出來！」，結果馬上如願，前兩打席就轟出全壘打，率荷蘭提前在7局扣倒古巴。
效力橫濱的山田哲人，昨役面對古巴，首局就開轟，第8局同樣轟出2分炮，率日本奠定勝基，同樣效力橫濱的巴倫汀昨也全場觀看日古戰，看到隊友打出好成績，今與古巴交手之前也說自己一樣也要打出來。
今面對古巴，巴倫汀前兩打席就轟出全壘打，單場4打數3安打，為球隊攻下5分打點，展現驚人火力。
(中時電子報)
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