不耐陸外交部回應跳針 網民酸：飯熱三遍狗都不吃

面對棘手的朝核問題，大陸外交部近期回應頻頻要求各方冷靜克制，而制式跳針的回復也引起大陸網友不滿，有網友酸言稱，「能不能換個說法，飯熱三遍狗都不吃了」。

大陸外交部昨例行記者會上，發言人華春瑩回答外媒指北韓將進行第六次核試，以及美軍宣布將在韓布署攻擊型無人機等問題，要求各方剎車、冷靜克制。但不僅當事國美韓無法冷靜，連一向愛國心強烈的大陸網友也看不下去，痛批外交部已成「答錄機」。

有網友留言說，中國面對朝核問題已呈現「自說自話」，美韓朝三方根本不當一回事，也沒有一個國家把中國放在眼裡，所謂的「強國」早已四面楚歌；更有網友要政府搞清楚狀況，比起薩德，朝核問題對東北安全更加嚴重，別本末倒置。

(旺報)