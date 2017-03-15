衰到家 韓前總統朴槿惠被控棄養9犬

韓國前總統朴槿惠因閨密干政與涉嫌受賄，而受彈劾下台，目前正接受調查，成為韓國第一位被彈劾下台的總統。不過，她的厄運似乎還沒結束，據美聯社報導，韓國動物權利團體周三也跳出來，指控她棄養9隻狗，把牠們留在青瓦台。

不過，青瓦台發言人說，這些狗將繼續留在總統府，直到準備好送給新主人為止。目前並不清楚，朴槿惠沒有帶走這些狗，返回她的私人住處，構不構成韓國動物保護法中的棄養條件。

而據韓聯社報導，韓國檢察廳特別調查本部相關負責人15日透露，檢方通知朴槿惠21日上午到案受訊。由於朴槿惠表示，將積極配合檢方調查，因此這次調查成行的可能性較大。

這次朴槿惠將以嫌疑人的身份到案，而韓檢方對朴槿惠涉嫌犯罪的指控達13項，具體包括受賄罪，以及濫用職權罪等。

據稱朴槿惠閨密案的關鍵證人會提供證據，揭露崔順實干政，正與崔的女兒鄭維羅飼養寵物狗有關。

鄭維羅十分愛狗，崔順實的前男伴高永泰，也就是德國空頭公司前負責人說，崔順實要他暫時照顧鄭維羅的一隻狗，但他為了打高爾夫，把狗留在家裡幾小時。結果崔順實發現後暴怒，以沒人性的方式對待他。由於雙方關係出現裂痕，也促使高永泰前往韓國國會作證，使閨密干政案愈滾愈大，最後導致朴槿惠下台。

不知是不是睹狗傷情，朴槿惠才會選擇揮揮衣袖，不帶走一隻愛犬。

(中時電子報)