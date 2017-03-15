持鐵鎚敲女老師頭部 技佐遭判3月

擔任基隆市某高職技佐的林姓男子，因故和江姓女教師發生爭執，林男竟持鐵鎚敲擊江女頭部，還抓住江女頭髮撞擊地面，再以腿部壓迫將女頸部，法院審理後，判林男3月徒刑。

判決書指出，45歲的林男去年11月8日上午10時多，因把學生放置在餐服教室的物品移到走廊，與江女發生爭執，林男竟持鐵鎚敲擊江女頭部，並徒手抓住江女頭髮撞擊地面，再用腿部壓迫江女頸部。

法院表示，江女因而頭皮有約1.5公分的撕裂傷，右臉瘀傷、左臉挫傷，且上肢有多處挫傷，另下頷、右耳後及頸部也有多處挫傷和瘀傷，經警方到場處理，扣下犯案用的鐵鎚。

法官依據林男在警訊和檢方偵訊時供述、被害人指訴及驗傷證明，認定事證明確，依傷害罪判林男有期徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。1060315

(中央社)