真槍實彈體驗射擊 女高中生又嗨又緊張

陸軍八軍團舉辦中等學校學生體驗射擊活動，首場今天在高雄登場，普門中學40多名學生真槍實彈上陣體驗實彈射擊，女學生又嗨又緊張。

為強化全民國防及人才招募，八軍團在高屏地區舉辦8場次「高級中等學校學生體驗射擊」，首場上午在八軍團43砲指揮部仁武考潭營區舉行，40多名普門中學學生到場體驗實彈射擊的震撼。現場並有M110自走砲、CM24彈藥車及氣象觀測等裝備陳展。

靶場實彈射擊使用國造T91步槍射擊，學生們戴上鋼盔穿上防彈背心，進行10發的25公尺定靶實彈射擊，學生上了靶場依循軍方助教指示，在震耳的槍聲中完成射擊；學生射擊後看靶時成績好壞全寫在臉上，幾家歡樂幾家愁；學生打靶完後反應不一。

高三女生謝晴之說，上次打靶時遇到下雨，趴在泥濘地面上只想快點打完，猛扣板機，連成績都來不及看；這次打靶天氣很好，她也覺得比較上手，但還是很緊張。

謝父是現役空軍，謝晴之表示，將跟隨父親腳步當空軍。

另名女學生察宥婕的爸爸是陸軍，想從軍的她特別前來體驗實彈射擊，她覺得實彈射擊很刺激，但仍難免緊張，至於射擊技巧應還有成長空間。

洪悅綺上靶場時很緊張，射擊時槍枝不斷撞到眼角但仍打出滿靶。她說，完全依教官傳授的射擊技巧慢慢來，臨陣磨槍很受用。

洪悅綺又說，她學測已錄取中興大學食品暨應用生物科技學系，她雖不想從軍，但這次的震撼教育令她印象深刻，是很不錯的體驗。

43砲指揮部指揮官周國健少將指出，這次活動循國軍標準訓練，從步槍射擊原理、射擊要領、歸零校正等學起，落實靶場紀律及射擊技能學習，並讓學生有真槍實彈的臨場體驗。1060315

(中央社)