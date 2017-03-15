狗貓換牙期 飼主小心雙排牙
家裡幼犬若是莫名焦躁、愛咬家具，有可能是到了換牙期。醫生提醒，除了可以多準備一些玩具給牠們外，飼主也應該觀察牙齒生長情況，避免寵物有雙排牙等情況發生。
狗貓跟人類一樣，除了平時的刷牙照護外，換牙期也應注意牙齒狀況，全國動物醫院北全分院醫師曾志浩說，狗狗及貓咪換牙年紀大約是出生4個月至6個月前後，但若出生9個月時，乳牙都沒有掉，建議飼主帶去醫院給牙醫拔除，否則會有雙排牙的狀況發生。
曾志浩表示，雙排牙縫隙中可能會有食物殘渣遺留，不僅容易產生結石，也會增加牙周疾病的可能，因此飼主應該定時幫寵物做檢查。
有些飼主在寵物換牙時可能會找不到牙齒，曾志浩說，寵物換牙時牙齒可能會遺落在家裡的某個角落，甚至是吞入肚子裡，但飼主不需驚慌，寵物將牙齒吞入肚子裡並不會造成狗狗健康影響。
不過，寵物也可能會有牙齒排列狀況不整齊、齒列不正的狀況發生，飼主可以在帶狗狗去打預防針的同時，請獸醫幫忙檢查牙齒。
曾志浩建議，若狗狗在換牙期喜歡啃咬家具，可以事先準備好一些啃咬玩具，分散狗狗的注意力，避免家裡家具受損。1060315
(中央社)
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