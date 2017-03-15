「往臉上貼金」發威 法拉利姐接到這個超級好工作！

法拉利姐張婷婷衰事不斷，故聽從前輩建議「往臉上貼金」，做法事求改運。(取材自法拉利姐張婷婷臉書)

因法拉利名車遭撞而登上新聞版面的「法拉利姐」張婷婷，憑著鴨嗓與無俚頭搞笑舉止爆紅，甚至因此圓歌手夢，推出〈底迪〉、〈BOBOBO〉兩張單曲，然發生在婷婷身上的衰事大過於好事，這兩年她風波不斷，讓她也想求取好運，聽從演藝圈前輩的推薦，「往臉上貼金」。

「法拉利姐」張婷婷圓夢之旅前半段炒得火熱，然近期無論事業或家事都不太順心，先是新單曲熱度上不來，連帶婷婷演藝生涯遇到阻礙，沒工作上門經濟吃緊，又與小鮮肉前經紀人發生糾紛，連好不容易和好的媽媽都跟她吵架，老家也險遭法拍，簡直屋漏偏逢連夜雨，法拉利姐也透露自己一度不想活，處境相當困頓。

之後她聽從本土劇演員前輩陳光前的建議，進行「閃亮亮」的最高等級改運儀式，在臉上貼了一堆金箔，盼照亮星路，據《自由時報》報導，婷婷的第一次改運儀式似乎效果不佳，原本接到的商演被取消，打算新單曲的進行程序也受阻，她換找另一名法師二度貼金，似乎收到成效，法拉利姐竟接到鴻海集團春酒表演case，甚至還買了全新賓士車，而在更換新經紀人之後，婷婷也搭上直播潮，收入穩定，第三張單曲也有了進度，似乎真的轉運了。

★自殺警語

中時電子報提醒您，

自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；

生命線協談專線：1995

(中時電子報)