桃園消防局模擬車禍訓練 場面逼真

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消防局辦理車禍救助教官班。（消防局提供）

訓練人員以器材破壞車體。（消防局提供）

訓練人員模擬車禍車體變形狀況。（消防局提供）

報廢車輛堆疊，消防員人採取固定後，模擬救援。（消防局提供）

「發生車禍了嗎？」桃園市政府消防局近日在中壢區中豐北路辦理車禍救助教官班，模擬車禍真實發生時，車輛嚴重變形，消防人員如何透過器材開創脫困空間，迅速救出病患，該訓練班共使用60台報廢車練習，逼真場面，讓不少路過民眾誤以為真的發生嚴重車禍。

國道、快速車禍發生時，因車速不慢，一旦發生非死即傷，往往車體嚴重變形。桃園市政府消防近年因此陸續舉辦車禍救助教官班，各大隊轄區小隊長受訓後，結訓後負責各大隊車禍救助訓練，讓隊員更能熟悉車禍救援等技能。

訓練人員指出，結合八德、青埔、草漯、大溪等地汽車報廢廠辦理，讓參訓者在車禍救助現場面臨患者受困狀況時，如何穩固車體致環境安全，進而擬定拯救計畫，開創脫困空間，不僅保護患者，也保護消防搶救人員安全。

訓練人員表示，之後藉由支撐墊塊，輔助油壓支撐桿實施穩固，用運油壓破壞器材、軍刀鋸等各式破壞器材，破壞車體結構，開創空間。

這項課程於2、3、7、8、14、15等6日辦理，在白天模擬車禍事故堆疊救援情境操作，晚上則進行室內課程簡報技巧及課程設計教學。

(中時)