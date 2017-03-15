正確安裝熱水器 避免一氧化碳中毒

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錯誤的安裝方式。（王揚傑翻攝）

正確的安裝方式。（王揚傑翻攝）

據消防署統計，今年迄2月底止，全國共計發生16起一氧化碳中毒案件，造成2人死亡、60人受傷，原因都是瓦斯熱水器安裝在加蓋的陽台或者室內，瓦斯在密閉空間不完全燃燒所生廢氣滯留於屋內所致。

新北市消防局呼籲，使用瓦斯熱水器要保持室內外空氣流通，避免將屋外型熱水器安裝於加裝氣密窗的陽台或室內（廚房、浴室、樓梯間等）。

防範一氧化碳中毒在於不要讓瓦斯燃燒廢氣滯留在屋內，所以最好是更換為強制排氣型熱水器，直接將廢氣排放到戶外，或更換為電熱水器。

另在使用管理上，注意經常保持環境空氣流通，勿任意改裝陽台或任意遷移熱水器，詳細內容可參閱新北市消防局官網防災手冊。

新北市消防局表示，如不清楚家中是否有一氧化碳中毒疑慮，可聯絡各地消防分隊，或撥打119專線電話，由消防機關派員免費檢查。

(中時)