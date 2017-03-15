遺贈稅法修正案 初審無共識

立法院財政委員會今（15）審查《遺贈稅法》修正草案，雖完成初審程序，但時代力量黨團堅持改革幅度應加大，因此對遺贈稅率、課稅級距及贈與稅免稅額等未達成共識，因此將政院版、時代力量版本保留，一併交付黨團協商。

政院版規劃遺贈稅由單一稅率10％，調為10％、15％及20％的3級累進稅率。遺產稅課徵級距分為0～5,000萬元、5,000萬～1億元與1億元以上，贈與稅則為0～2,500萬元、2,500~5,000萬元及5,000萬元以上3階，估計每年可挹注長照63億元。

至於時代力量黨團提出的修正版本，主張遺贈稅稅率由單一10％提高為10％、20％及30％的3級累進稅率，課徵門檻遺贈稅採0～1,300萬元、1,300萬～2,800萬元與2,800萬元以上，贈與稅採0～150萬元、150～350萬元與350萬元以上3階；同時建議降低贈與稅免稅門檻，由220萬元降至150萬元。

財委會今對稅率、課徵級距，以及贈與稅免稅額是否調整，無法獲得共識；加上稅率、級距及免稅額調整，影響層面、稅收也將跟著改變，需進一步試算，最終決議兩版本併案送交院會進行黨團協商。

財委會召委王榮璋表示，因《遺贈稅法》修正事關長照財源，是重要法案，交付院會後會積極召集黨團協商。而協商結果可能會按政院版通過，或朝野協商推出折衷版，希望能盡快處理，趕上《長照法》6月3日的上路時程。

王榮璋說，時代力量版本希望稅率上調，或是課稅級距有降低，稅收都是只增不減，只要草案能順利通過，長照財源仍不會受到影響。

(工商)