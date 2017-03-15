世界銀行：泰國成已開發國家 需20年
根據世界銀行的最新研究報告顯示，泰國潛力十足，但受制於全球經濟和泰國內部政局，過去經濟成長並不明顯，大約需要20年時間才能進入已開發國家之林。
世界銀行13日發布最新的研究報告指出，亞洲金融風暴是泰國經濟成長的分水嶺，在1997年之前都維持在7%以上的成長率，但在金融風暴之後，就滑落至4%，雖然整體表現並不差，但近10年受到全球經濟因素和泰國內部政局影響，泰國經濟成長率逐步放緩。
世界銀行認為，泰國在加強基礎建設增加就業機會、提升教育水平、有效應用能源和公部門的體制改革等方面，若能落實推動，相信短期內就有效果，20年的時間應可以進入已開發國家之列。
泰國政府近年全力推動「泰國4.0」產業升級計畫，在20年內投資3兆泰銖經費，將泰國主要產業全面升級，同時加速公共建設，近日更提出東部經濟走廊計畫，將興建連接曼谷至羅勇省的高速鐵路，擴建海軍的烏打拋機場成為國際機場成為航空城，與廊曼國際機場和蘇凡納布國際機場間以高鐵連接。
泰國4.0的計畫已經啟動，包括台商在內的外資看好泰國未來的發展潛力，不過更重要的是泰國內部的局勢必須穩定。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。