世界銀行：泰國成已開發國家 需20年

根據世界銀行的最新研究報告顯示，泰國潛力十足，但受制於全球經濟和泰國內部政局，過去經濟成長並不明顯，大約需要20年時間才能進入已開發國家之林。

世界銀行13日發布最新的研究報告指出，亞洲金融風暴是泰國經濟成長的分水嶺，在1997年之前都維持在7%以上的成長率，但在金融風暴之後，就滑落至4%，雖然整體表現並不差，但近10年受到全球經濟因素和泰國內部政局影響，泰國經濟成長率逐步放緩。

世界銀行認為，泰國在加強基礎建設增加就業機會、提升教育水平、有效應用能源和公部門的體制改革等方面，若能落實推動，相信短期內就有效果，20年的時間應可以進入已開發國家之列。

泰國政府近年全力推動「泰國4.0」產業升級計畫，在20年內投資3兆泰銖經費，將泰國主要產業全面升級，同時加速公共建設，近日更提出東部經濟走廊計畫，將興建連接曼谷至羅勇省的高速鐵路，擴建海軍的烏打拋機場成為國際機場成為航空城，與廊曼國際機場和蘇凡納布國際機場間以高鐵連接。

泰國4.0的計畫已經啟動，包括台商在內的外資看好泰國未來的發展潛力，不過更重要的是泰國內部的局勢必須穩定。1060315

(中央社)