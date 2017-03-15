談女性科學家 她們不覺得有所不同
唐獎基金會近日邀請多位女性科學家巡迴台灣演講，多位學者認為，不覺得「女性」在科學研究中有什麼不同，鼓勵青年學子找到自己的興趣、勇往直前，不要受到侷限。
唐獎和成功大學3月12日到17日舉辦「女性永續發展科學週」，邀請今年「格羅‧布倫特蘭獎」的5位得主，以及國內外知名學者巡迴全台演講。
今天東部場選在花蓮縣慈濟大學，由中央大學教授馬國鳳帶頭發表專題演講。問答時間時，一位學生問到女性從事科學研究的優缺點，馬國鳳爽快的回答，引起全場的掌聲。
馬國鳳表示，她很不喜歡講「女科學家」，因為她覺得做科學研究時，男性和女性並沒有什麼不同。她甚至討厭別人介紹她是「女科學家」，「為何不直接說是科學家？」
會前受訪時，馬國鳳也遇到同樣的問題，她幽默地說，可能地球科學領域的男性都很「紳士」，沒有讓她覺得自己身為女性，有受到什麼歧視。但她也不諱言，女性有較重的家庭負擔，這樣的現象依然存在。
格羅‧布倫特蘭獎得主、來自約旦的Wafa Al-Jamal也提到，當你的研究做得很好，沒人會管你是男的、還是女的，也不會為女性設定不同的標準，只會要你「Keep going」，為科學繼續鑽研下去。1060315
(中央社)
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