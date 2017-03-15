共軍研發防寒衣 零下30度可狙擊訓練

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中國大陸解放軍生產研發出一種新式防寒衣，穿上後就算在攝氏零下30度不動地趴在雪地裡，也不會覺得太冷。

解放軍報今天報導，本月初，北部戰區陸軍某特戰旅試穿這種新防寒衣，在零下20度的雪野中潛伏偽裝1個多小時後，進行打靶仍相當準確。

報導引述營長崔迎彬說，冬季狙擊訓練，克服寒冷是打得準的必要前提。

他說，這種新防寒服功能齊全，穿著舒適輕便，保暖效果好，就算在零下30度的寒冷天氣下，一動不動趴在雪地裡也不會覺得太冷。

報導說，解放軍先前配發的防寒服保暖性能不穩定、保暖度難調節、靜態保暖量不足和肥大笨重，現在這些問題迎刃而解。

報導表示，新防寒服雖然新增了防風、防水、速乾等功能，但整體重量減輕2.5公斤多，而且關節部位更加符合人體活動特點，滿足官兵戰訓需求。1060315

(中央社)