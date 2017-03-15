冒用健保卡3年揪6件 最重遭判2年

一名女子把健保卡借外國人，花了健保1萬多元治療牙齒，隨後被醫師抓包通報健保署。根據健保署統計， 3年來冒用健保卡至少就有6件，最重曾被判刑2年，後因緩刑改以罰鍰處罰。

牙醫史書華日前在臉書貼文指出，一名婦人帶女兒到診所質問他為何拔女兒牙齒，調閱X光片一看才發現根本不同人，原來婦女的女兒把健保卡借外國人，花了約新台幣1萬多元治療牙齒。

根據健保署統計，2013年至2016年2月，共查獲6件冒用健保卡事件，其中3件外籍人士盜用，包括中國大陸、印尼和越南人士；6件健保遭詐騙金額高達23萬元，截至去年2月僅回收12萬元。

為填補以往「只罰借卡人、不罰冒用者」的法規漏洞，健保署去年2月也修正相關規定，只要抓到冒用健保卡就醫，借卡人和冒用者都得受罰，第1次罰保險給付金額的2倍、第2次5倍、第3次10倍、4次以上20倍，最高罰到100萬元。

健保署違規查處任務小組科長李忠懿今天受訪時表示，冒用健保卡有時是民眾借給外籍人士用，也可能是因健保卡遺失，通報欲補辦才知受害。

李忠懿說，一旦發現冒用健保卡事件，都會函送法辦，如情節輕微被緩起訴，健保署就會依法開罰申報金額的2至20倍罰鍰。

不過，截至目前僅1人曾被起訴，李忠懿說，該名男性患者因沒繳健保費，偷朋友健保卡看病被抓包，因情節重大遭起訴，最後判2年刑獲緩刑，但同樣得遭罰2到20倍罰鍰。1060315

(中央社)