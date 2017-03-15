借BMW兜風吸K菸 警好鼻師逮5人
從事網拍的姚姓男子開著借來的BMW，載著嬌妻和3位玩線上遊戲「手遊傳說對決」而相識的友人出外兜風，老婆卻在開著車窗的車內大吸K菸，車內飄出陣陣毒品K味，剛好碰到「好鼻師」的高雄市左營分局文自派出所員警巡邏，聞到K味攔查，當場在車內查獲毒品K他命15.8g及一粒眠3顆，全車5人全被送辦，出遊好天晴瞬間變成法院裁罰行。
姚男（31歲﹜和老婆呂女（28歲）坦承拉K，另3名友人王男（34歲）、唐男（30歲）及葉男（20歲）均無前科，也否認拉K，但還是被採尿送辦，讓他們很無奈。
11日下午3點多，警方在華夏路及新莊仔路口巡邏，當時一輛白色BMW自小客車行經，看到警方卻加速欲逃離，警方鳴笛喝斥停車受檢，車內飄出的陣陣K味，為嗅覺敏銳的員警嗅出，當時副駕駛座的呂女正在吸K菸，被攔停後才將急忙將香菸熄滅，後座3名友人則是一臉驚愣。
警方分別於駕駛座下方及右後座椅背夾層各發現7.8公克K他命1罐及8公克K他命1包，另在唐男背包中查獲毒品一粒眠3顆，唐男辯稱，一粒眠是醫生開給母親的藥丸，暫時放在他那兒；但警方訊後，依毒品罪嫌將5人函送法辦。
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(中時)
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