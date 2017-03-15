印華正妹愛說華語 印尼腔被嫌也不怕

在禁說華語的年代，印尼華人想要學習華語並不容易。大眼甜美的印尼華人莊露拉即使學習華語過程中遭遇挫折，仍堅持說華語，認為華人如果不會說華語很可惜。

印尼在前獨裁強人蘇哈托執政時期全面禁止華語。雖然10多年前印尼解禁華語，但中斷了32年、一整個世代的華語教育，讓印尼社會中大部分的「七年級生」和「八年級生」華人子弟都不會說華語。

就像其他20多歲剛從校園畢業的印尼華人女孩，莊露拉（Laura Patricia）甜美大眼的外貌，加上精通多國語言的能力，讓許多網友驚豔。

她之前上傳Youtube影音網站的影片展現她驚人的多語言能力，瀏覽次數高達33萬次。這支影片近日再度被中華台灣論壇轉載，引發討論。

影片中，莊露拉從英文、中文、法文、印尼文、日文到爪哇語，她都能流利地使用發表意見。

她在影片中先是謙虛說自己的華語腔調不是很好，因為身為印尼人，能夠講華語不是很普通的事。

她回想自己在新加坡唸小學時華語成績不差，但可能中文文法上還是不嫻熟，她竟然說成「其實我小時候，我的華文真的不是很錯啦（應是：很不錯），小學畢業時華文拿A」。

莊露拉透露，她小時候對華語有興趣是因為若干台灣戲劇，像是風靡印尼一時的「流星花園」。

學華語也是因為傳承和孝順。她說，因為她的雙親都是華人，如果她能講華語，父母就會很開心，父母親開心，她就會開心。

不過，莊露拉也說，印尼社會其實對華人有一點「有事啦」（歧視），「如果你學華文，他們就會不喜歡」，「如果你在家裡貼上華文字，他們會不喜歡」。

莊露拉在學習華語的路上也曾遭遇挫折。她說，在新加坡唸中學上華語課時，老師因為她的印尼腔唸課文不標準，當眾斥責她「露拉！你是說什麼東西啊！我們都聽不懂，你的印尼腔真的不好」，讓她當下很挫折。

談到學華語，莊露拉說，華語對華人真的很重要，如果華人不能講華語真的很可惜。

她回憶在澳洲旅行時遇到很多台灣人、新加坡人、馬來西亞人時，都能夠用華語交談，對方就會覺得她很了不起、也很開心。1060315

(中央社)