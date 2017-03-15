恐龍站櫃台的「奇怪的飯店」2號店 東京迪士尼樂園旁開幕

由2台恐龍機器人為旅客辦住房、退房手續的「奇怪的飯店東京灣岸店」。(黃菁菁攝)

3月15日在東京迪士尼樂園旁正式開幕。(黃菁菁攝)

「奇怪的飯店東京灣岸店」玄關有機器魚來回游著的水旅箱。(黃菁菁攝)

「奇怪的飯店東京灣岸店」一進門就可看到似侏羅紀公園中的大恐龍。(黃菁菁攝)

「奇怪的飯店東京灣岸店」玄關準備了迎賓的小恐龍機器人。(黃菁菁攝)

「奇怪的飯店東京灣岸店」的客房最多可住4人，每個客房內都有負責飯店介紹的機器人Tapia。(黃菁菁攝)

「奇怪的飯店東京灣岸店」3月15日在東京迪士尼樂園所在的千葉舞濱車站附近正式開幕。(黃菁菁攝)

「奇怪的飯店東京灣岸店」的恐龍餐廳。(黃菁菁攝)

HIS的會長兼社長(董事長兼總經理)澤田秀雄15日在「奇怪的飯店東京灣岸店」開幕儀式後介紹玄關的機器魚水族箱。(黃菁菁攝)

由2台恐龍機器人為旅客辦住房、退房手續的「奇怪的飯店」繼2015年7月在九州豪斯登堡推出大受歡迎後，3月15日又在東京迪士尼樂園旁開了第2家店，一進門像到了侏羅紀公園，腳邊圍繞著迎賓的小恐龍，還有一隻張牙舞爪的大恐龍，還可看到機器魚來回游著的水旅箱。

「奇怪的飯店」豪斯登堡店全用機器人服務的創舉獲金氏世界紀錄，且在1年半以來機器人功能逐漸進化，現在櫃台的恐龍已能用日語、英語、中國語、韓語4國語言服務。

HIS的會長兼社長(董事長兼總經理)澤田秀雄15日在「奇怪的飯店東京灣岸店」開幕典禮後，被中時特派問到，「有些台灣旅客已去過豪斯登堡店，東京灣岸店有什麼不同呢？」，他很有自信的表示，「今後除了日本國內外，還將到台灣、上海開店，保證每家店都有特色，若每家飯店都一樣就沒意思了。」

「像這次的大門玄關設計就與豪斯登堡的不同，今後還會不定期舉辦機器人開音樂會等帶娛樂效果的活動」。澤田表示，此一新的飯店型態將來要推廣到全世界，最近的目標是要開100家店。

東京灣岸店經理長井超生表示，東京灣岸店是由日本旅行控股集團HIS直接經營的第1家「奇怪的飯店」，飯店裡共用了9種類的140台機器人，客房分為雙人房、3人房等共100個房間，每個客房裡都有沙發床，1間房最多可以住4人。以1個房間約2萬日圓(約新台幣5400元)的價位來算，平均1人才5千日圓(1350元)。

長井表示，每個客房裡都有負責飯店介紹的機器人Tapia，房間的電視、電燈、空調等的操控都可透過說話讓Tapia代勞，還可以和Tapia玩猜拳遊戲。客房裡還有可以360度體驗恐龍世界的VR(虛擬實境)遊戲。開幕至3月底，每天有5組住宿客可獲得寵物玩具贈品。

有關飯店經營方面，長井表示，雖然飯店接客、打掃等都有機器人待勞，但仍有7名工作人員負責機器人做不到的事務，例如，鋪床、確認機器人打掃是否徹底、小孩、老人等的臨時突發事件的應對等。櫃台的恐龍目前可用4國語言接客，客房裡的Tapia現在只會講英、日語，4月、5月起會陸續加入中國語和韓語。

「奇怪的飯店東京灣岸店」雖說在東京迪士尼樂園旁，但離車站快步走還需走18分鐘左右，故建議攜家帶眷的旅客最好搭計程車。至於今後飯店是否會提供接駁巴士服務，長井表示，今後會聽取客人的意見再研究。

(中時)