徐靜蕾難得秀臉！美肌嘟嘴根本少女
才女徐靜蕾與黃立行低調交往7年多，日前小倆口大方在取消的新片記者會場打麻將，模樣逗趣又搞笑，兩人戀情穩定，不時被外界催婚，徐靜蕾一舉一動都備受矚目，而徐靜蕾今（15日）在微博難得曬出露臉照，引發粉絲熱議。
徐靜蕾凌晨在微博曬出與貓咪互動照，並寫下：「被告誡不要總是一副看上去得意洋洋的樣子，可是我明明覺得自己長得很是謙虛呢……」，徐靜蕾雙手抱著貓咪、俏皮嘟嘴，但她手中的毛孩子卻一臉不屑，而照片中徐靜蕾美肌吹彈可破，俏皮嘟嘴宛如少女，模樣美翻。
(中時電子報)
關鍵字：徐靜蕾
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