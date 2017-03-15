隨身行李為何限重7kg？前空姐揭祕
亞航官網規定，自今年3月15日開始，旅客的隨身物品加手提行李不可超過7公斤，若重量或尺寸超標，將額外收取重量費用，引起部分乘客抱怨不便。一名亞航前空姐在臉書呼籲搭機旅客遵守規範，並揭露攜帶超重、過量的手提行李，可能會導致的嚴重後果。
亞航前空姐阿李Melody在臉書發文說，亞航嚴格實施手提行李限重7公斤條例，引起乘客抱怨不便，但事實上是，放置行李箱的地方是置物櫃而非保險箱，一遇到猛烈撞擊，置物櫃會彈開，若機上發生疏散事故、氣流來襲，超重行李自置物櫃中掉下，極有可能會延誤逃生黃金時間，「手提行李越少，機艙就越安全」。
至於空姐為何會在起飛、降落時，要求旅客調直椅背？阿李Melody說，機上前後排座椅間距有限，若遇上須逃生狀況，狹窄間距會阻礙旅客的逃生路徑，若有萬一誰負責？阿李Melody強調，空服員不會沒事找事做，每一條安全規範都有它存在的理由，「寧可延誤班機，也不要隨隨便便上一架飛機」。
(中時電子報)
文章來源：亞航前空姐阿李Melody臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。