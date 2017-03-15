隨身行李為何限重7kg？前空姐揭祕

亞航前空姐呼籲旅客遵守隨身行李限重規範，否則恐有嚴重後果。(示意圖/達志影像 shutterstock)

亞航官網規定，自今年3月15日開始，旅客的隨身物品加手提行李不可超過7公斤，若重量或尺寸超標，將額外收取重量費用，引起部分乘客抱怨不便。一名亞航前空姐在臉書呼籲搭機旅客遵守規範，並揭露攜帶超重、過量的手提行李，可能會導致的嚴重後果。

亞航前空姐阿李Melody在臉書發文說，亞航嚴格實施手提行李限重7公斤條例，引起乘客抱怨不便，但事實上是，放置行李箱的地方是置物櫃而非保險箱，一遇到猛烈撞擊，置物櫃會彈開，若機上發生疏散事故、氣流來襲，超重行李自置物櫃中掉下，極有可能會延誤逃生黃金時間，「手提行李越少，機艙就越安全」。

至於空姐為何會在起飛、降落時，要求旅客調直椅背？阿李Melody說，機上前後排座椅間距有限，若遇上須逃生狀況，狹窄間距會阻礙旅客的逃生路徑，若有萬一誰負責？阿李Melody強調，空服員不會沒事找事做，每一條安全規範都有它存在的理由，「寧可延誤班機，也不要隨隨便便上一架飛機」。

(中時電子報)