還在回味電影情節 性侵通緝犯返家途中遭逮

26歲劉姓性侵通緝犯（後座戴安全帽者）返家途中，被眼尖員警攔查。（黎薇翻攝）

苗栗縣26歲劉姓性侵通緝犯前年誘騙未成年少女喝毒咖啡，趁少女昏迷時性交得逞，法院判刑2年半，劉男未依規定到案執行，上個月13日遭苗栗地檢發布通緝。轄區竹南警分局員警多次前往劉嫌住處查看，都沒發現他的行蹤。

劉嫌14日乘坐友人機車出現在後龍市區，眼尖的後龍分駐所巡佐張永楨及翁紹程發現疑似劉嫌身影，與前來協助警力在距離劉嫌家巷口100公尺處路口，趁劉嫌乘坐機車在停等紅綠燈時，上前攔查順利將他逮捕歸案。

劉男落網後一臉錯愕，表示被通緝後鮮少回家，都在外地打零工，想賺點錢再進去牢裡過好生活，剛跟做工朋友去苗栗市看完電影「金剛：骷髏島」，想說很久沒回家，委託友人騎機車載他路上，還在回想電影情節就被攔查。

(中時)