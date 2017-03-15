車牌特殊怕被認出 偷車賊藏兩個多月仍遭逮
台中市東勢區一名速食店女幹部，1月底晚間向警方報案稱「停在店旁BWS重型機車失竊，車牌號碼為8591」，承辦員警一聽「車號與寶物交易網相同，應該不難找。」遂發佈警網協尋，不料竊嫌為避風頭，竟將贓車藏匿2個多月，近日才騎出門上班，直至昨晚10時許遇巡邏員警攔檢才被查獲。
警方調查，偷車賊為43歲楊男，他坦承當時路過東關路7段停車場，發現該車鑰匙未拔，便心起歹念將之竊為己有；一開始不敢太大膽並將機車藏匿，近日想說應該風聲已過，才騎出門作為上下班交通工具，不料還是被眼尖警方查獲。
警方發現楊嫌前科紀錄累累，有毒品、公共危險、妨害公務及竊盜等，洋洋灑灑計19頁，至少50次犯罪紀錄，但自103年起就金盆洗手，不料卻於今年初竊車破功。
據了解，楊男目前在貨運行從事搬運工作，多年前變賣位於福壽山農場祖產，共7分多地賣1千餘萬元，與哥哥平分。但農民表示，當地1分地的年租金行情約12萬元，楊男應是有急用才賣地，否則7分多地，年租金至少有百萬元，不需要賤賣。
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(中時)
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