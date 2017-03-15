台女赴馬因護照破損 竟被關35小時 當事人下午出面說明
台女「喬妹」日前赴馬來西亞，遭馬來西亞海關以護照破損為由，拘禁35小時。她在臉書披露這段遭遇，被馬國首相東亞特使兼議員拿督斯里張慶信得知，向馬國副首相兼內政部長阿末紮希反映此事，阿末紮希下令徹查。而「喬妹」也將在今天下午出面受訪，說明事件始末。
這起事件傳開後，有網友質疑「喬妹」是否是「想紅」，因而「造假」說故事，也有人懷疑喬妹是否真是台灣人。「喬妹」向馬來西亞媒體《佳禮資訊網》表示，自己只是感到疑惑，是否真的因為護照破損，就要遭到羈押、沒收手機等不人道待遇，並非想要任何人出來道歉，因此遭到質疑，讓她深感困擾。
且她也提供自己護照照片，證明自己確實持中華民國護照，而且所謂的「破損」，只是免稅單被撕去而在護照內頁留下痕跡，護照晶片並未受損，個人資料依舊可以正常讀取。
為了說明事情始末，不讓更多台灣人民受害，「喬妹」在臉書貼文表示，將在今（15）日下午於台中接受訪問，並感謝台灣媒體關心。
(中時電子報)
文章來源：喬妹臉書
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