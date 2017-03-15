百大實習x就業博覽會 釋6019名職缺

因應年後轉職熱潮、提供應屆畢業生就業管道、鼓勵在學生體驗職場，北市就業服務處於18日上午10時30分至16時，在花博爭艷館舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習×就業博覽會，聯合150家廠商，提供5,267個正職及752個實習機會現場面試，還有職涯諮詢、職業適性測驗、履歷健診、模擬面試等免費服務，歡迎各路高手共襄盛舉。

這次就業博覽會徵才企業包括台灣微軟、緯創軟體、華碩、渣打銀行、台新銀行、亞太電信、勤業眾信、鼎泰豐、中租迪和、鴻海集團三創數位、壹傳媒集團、京站等150家，跨足資訊、金融、電信、餐飲、零售等37種產業，職缺種類歷屆最多元。

就服處指出，正職平均月薪高達3萬7156元，實習可至時薪138元或月薪2萬3415元，於一例一休的制度推動之際，逆勢成長創下薪資高峰。

博覽會中特別規劃的「科技/製造業」主題徵才專區中，炎洲集團生產管理幹部最高月薪達15萬元、佳格數位祭出最高月薪9萬元誠徵程式設計師、匯宏科技的資深市場專員/副理/經理，薪資最高亦達9萬元。全國第一的「職場體驗實習」主題區，包括台灣微軟、華碩、致伸科技等多家科技巨擘向青年招手，釋出行政、行銷、研發、品管及設計等多達752個實習職缺，更有千載難逢的海外實習機會，千萬不能錯過。

博覽會產業以零售業（31家）、電子零組件製造業（21家）、電腦程式設計、諮詢及相關服務業（15家）居前三大，其中電子零組件製造業提供1,246個正職機會數為最多，電機及電子機械器材業平均薪資更高達5萬。正是有經驗的轉職者或社會新鮮人挑戰高薪的好機會。

特別的是，多家跨國企業如台灣向量技術（日商）、GIORDANO（港商）、美威水產（歐商）、台灣微軟（美商）特地參加招募活動，將與台新金控、雄獅旅行社、歐酷網路、誠品等優質企業一同探尋校園接班人，釋出行銷企畫、行政總務、財務金融、貿易銷售多達752個實習機會，每一個都具備實習薪資及資深輔導人制度，不論是實習深度及廣度都是歷屆最強。

就服處表示，為協助民眾順利求職，博覽會現場提供免費職涯諮詢、履歷健診、模擬面試服務。此外，現場舉辦「青年職涯大平台」及「GET OKMAN」活動，參加就有機會獲得台北到大阪雙人來回機票。

活動詳情及更多徵才活動訊息請上台北就業大補帖網站(https://www.okwork.taipei )，連絡電話：台北人力銀行服務專線02-2338-0277、台北青年職涯發展中心服務專線02-2395-8567。

(中時)