被嫌胖還登熱搜！陳喬恩崩潰喊「不屑一顧」

陳喬恩被網友指身材走樣，心情大受影響。(圖/本報系資料照)

藝人陳喬恩日前出席活動時，被發現身材較以往豐腴許多，還因此登上微博熱搜關鍵字，事後雖然出面解釋「其實真的沒有那麼胖」，但心情似乎仍受影響，甚至PO文說道根本無視會誘惑人食物的存在。

陳喬恩微博全文。(圖/陳喬恩微博)

陳喬恩似乎受「體重」話題影響，讓她賭氣PO文「我明白的，我是仙女，仙女是喝露水的」，接著列出一堆薯條、漢堡、蛋糕等高熱量食物貼圖，接著便自我催眠「仙女是不會餓的，無論幾點鐘，我根本對那些比如這些魔鬼的食物，完全不屑一顧」，對此讓粉絲大表不捨，紛紛留言安慰「太瘦了，還是要多吃一點呀」。

(中時電子報)