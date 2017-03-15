郭修延遭桃猿開除 因酒後闖女子套房企圖猥褻
曾獲中職新人王的前Lamigo桃猿職棒球員郭修延，日前被球團以「酒後脫序」開除，在外界一頭霧水時，警方證實，他涉嫌在今年2月28日凌晨1時許，酒後從球團租於屏東市的宿舍4樓陽台爬到5樓，侵入1間女子套房，涉嫌侵害未遂，已遭警方依法函送。
屏東警分局歸來派出所長胡峰銘指出，郭男當時與友人飲酒後返回球團租用的屏東春訓基地「屏東安心學苑」，竟不顧危險，從4樓住處陽台徒手爬到5樓陽台後侵入屋內，裡頭一名20多歲女子正熟睡，他企圖爬上上舖床沿時，疑因動作太大，讓熟睡中的女子驚醒，兩人距離頗近，嚇得對方大聲尖叫，他也酒醒奪門而出。
被害女子事後向轄區派出所報案，警方透過監視器過濾，並提供住戶名單作為指認，確認是郭修延無誤，隔日就將請他至派出所說明，郭坦承當天有喝酒，至於細節始終避重就輕，警方訊後依妨害性自主未遂與侵入住宅罪嫌函送屏東地檢署偵辦。
承辦員警透露，宿舍陽台距離地面超過10公尺，沒有任何防護措施，徒手攀爬相當危險。郭修延過去曾在海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊服役，因勁爆體能，而有「蛙人」的外號。退伍後一度離開球界改當上班族，中斷三年未打球，後來在弟弟鼓勵下重新找回對棒球熱情，無奈因一時失慮而觸法，球迷輿論一片撻伐。
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(中時)
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