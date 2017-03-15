《時來運轉》國王重建ing 太陽能否趁虛而入？

國王到底該由誰當重建核心，教練團相當苦惱。(美聯社資料照)

15日運彩開盤資訊

明星週將陣中多年來培養的球星「表弟」交易到鵜鶘後，現在的國王可以說是完全的進入重建期。而在重建期的時刻，國王可以說是陣中新人準備進入練功打怪、破繭而出的時刻。至於從現在起到球季末，國王到底是要用在陣中最久的老臣考利森（Darren Collison）擔任球隊一哥，還是決定磨練新一代菜鳥射手希爾德（Buddy Hield），將會是國王本季剩下可讓人討論的話題。

太陽本季目前唯一的重點，就是避免成為西區的爐主。透過湖人季中突然轉向的決定重建，讓太陽得以將占據了兩個多月的爐主寶座禪讓給湖人。太陽既然目前是以磨練陣中新人為主體，那我們就持續來關注陣中的新人柏克（Devin Booker）如何成為陣中的一哥吧。

本場比賽就雙方戰力來預估，我認為現在的國王處於重建階段，以太陽的戰力來看，就算本場比賽盤口開出太陽讓4.5分，我還是看好太陽過盤。

(中時電子報)