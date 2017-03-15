美媒： 川普政府將售台更多、更好的武器

美國媒體指出，美國將會在下月初川習會後，出售台灣更多、更具防禦性的武器。報導透露，歐巴馬政府於去年12月擋下了一筆約10億美元的對台軍售，川普政府現準備對台灣出售更好的武器。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）網站14 日引述不具名官員的話報導，歐巴馬政府在去年 12月在國務院和五角大廈同意下，已準備通知國會出售一批包括F-16A/B戰機和其附加的現代化裝備，但這項軍售被白宮國安會官員擋下。

報導指出，前白宮副國家安全顧問海恩斯是主要反對者。時間正巧在去年12月川蔡通話後。但前白宮國安會發言人普萊斯表示，全案是經過討論做出的決定。

報導引述一名川普政府官員的話說，川普政府現正準備對台提供更多更好的防禦性裝備。這名官員表示，歐巴馬政府阻擋軍售台灣，如今看來的好處是，美國政府的反台親中官員，如今無法持續爭議。

報導指出，新對台軍售案內容，要到川普與中國領導人習近平會面後才會對外公布。此外，美國國務卿提勒森18日訪問北京，屆時台灣將成為會談的重要議題。

這項報導非空穴來風，有關歐巴馬政府卸任前會向通知國會一項對台軍售案的說法，一直在華府外交圈流傳。熟悉五角大廈的美方人士，始終堅信歐巴馬政府會通知國會這批包括提昇台灣空防戰備力的軍售案；但嫻熟對台軍售的美方人士，以及台灣國防部高層今年一月初，雙雙排除歐巴馬政府卸任前會軍售台灣，惟美方嫻熟人士強調，川普團隊中多同情台灣者，未來鐵定會增加對台軍售。

(中時)