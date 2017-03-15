印度龍頭電商：印度電子商務將成長五成
印度龍頭電商Flipkart去年藉著智慧型手機線上銷售搶占印度電子商務銷售冠軍後，預期印度電子市場銷售額本財政年還會成長40%到50%，而Flipkart業績則將成長50%到60%。
印度幅員遼闊，線上購物成為近來新興且成長快速的產業。
Filpkart去年10月藉著銷售小米、樂視和摩托羅拉等智慧型手機，取得印度智慧型手機線上銷售一半銷售額，擊敗亞馬遜（Amazon）印度分公司躍居印度電子商務第一名後，今年又有新策略。
印度「Live Mint」今天報導，Flipkart營運長賽斯（Nitin Seth）表示，Flipkart今年除了智慧型手機，還將專注於大型家電、時尚產品和家具的銷售，並在稍晚會在線上推出雜貨商品。
賽斯預期，印度本財政年度（2017年4月到2018年3月）的電子商務銷售可望成長40%到50%，Flipkart的銷售則可望成長50%到60%，並希望進一步擴大公司在市場的占有率。
手機部分，賽斯也說，將繼續鞏固Flipkart在印度線上銷售手機市場60%到70%的占有率。
印度電子商務市場2016年因FIipkart和Snapdeal兩家印度前三大電子市集業者上半年苦於領導層的變動和投資人的壓力，紛紛削減人力，導致整年的銷售額幾近停滯在140億到150億美元間。
不過，Flipkart去年8月起每個月銷售額逐漸拉高，並在印度10月的節日期間擊敗市場龍頭亞馬遜印度分公司，之後更與手機商簽署獨家線上販賣權利，搭配分期付款和舊機換新機等方案，過去4個月的銷售額每月都大幅成長。1060315
(中央社)
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