如此政風 河川局政風主任涉喝花酒遭押
經濟部水利署第五河川局涉及包庇、圖利廠商弊案，嘉義地檢署昨天執行搜索，帶回近20人訊問，檢方今天將涉嫌接受廠商招待喝花酒的政風室翁姓主任等人聲請羈押獲准。
檢調表示，日前接獲檢舉，指去年1、2月的疏濬工程涉及弊案，林姓廠商涉嫌以低價得標河川疏濬工程，又涉嫌向他人借牌得標出售砂石的標案，因疏濬工程標案的採、售分離，不可由同一廠商得標。
檢調指出，林姓業者的作法，第五河川局內部公務員知情，經調查，發現政風室主任等人，還涉嫌接受廠商招待喝花酒，疑有多人涉及包庇、圖利業者。
嘉義地檢署昨天指揮調查局台南市調查處、嘉義縣調查站調查官前往五河局等地進行搜索、調閱資料，帶回涉案人員近20名。
檢方複訊後，今天將翁姓政風室主任、李姓工務課課員以及林姓、劉姓兩名業者，以貪污罪嫌向嘉義地方法院聲請羈押獲准。1060315
(中央社)
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