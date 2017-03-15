擺脫僵臉肉感身材 深田恭子美回來了！

深田恭子外型常被外界評論。（圖／翻攝自日網、深田恭子IG)

深田恭子在新劇中飾演媽媽。(圖／翻攝自網路)

深田恭子演媽媽根本像女兒。(圖／翻攝自網路)

34歲的深田恭子擁有清純童顏和豐滿身材，不過忽胖忽瘦加上臉部表情僵硬，常被疑修修臉，但近日她在新劇《下剋上受驗》首次挑戰演母親，網友發現她臉不僵了且變超瘦，大讚她比以前正翻了，看起來像25歲，直呼「都是為了深田恭子才追這部啊」。

深田恭子出道20年，外型常被外界拿來評論，不過人氣依舊很高的她，近日更被票選「理想女友」第5名，而她在新劇《下剋上受驗》中，首次挑戰演母親，穿上OL制服或居家服都有獨特魅力，網友都覺得她在裡面超正、超可愛，演媽媽根本像女兒，覺得男主角娶到她根本是人生勝利組，「都是為了深田恭子才追這部啊」。

《下剋上受驗》是一齣探討日本階級世襲和教育問題的戲劇，改編自真人真事，講述學歷僅為初中畢業的基層夫婦，如何讓孩子不上補習班，考上名牌私立中學的故事，追劇之餘可以更了解日本社會問題。

(中時電子報)