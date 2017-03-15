國際木雕賽6月中初審 首分工藝及當代木雕2類

我要評比

今年國際木雕競賽送件分為工藝木雕和當代木雕2大類，不少木雕研習營學員也踴躍參賽。（陳慶居攝）

今年國際木雕競賽以強化本土木雕技藝傳承為主軸，但首度在送件及獎金大幅修正，區分「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」2大類，兼顧本土工藝木雕傳承和當代木雕藝術發展，藉此提升本土工藝產業升級，同時增進當代木雕藝術與國際文化接軌。

苗栗縣文化觀光局表示，歷年國際木雕競賽不分類別，參賽者所送不論傳統或當代作品都同台評審較勁。今年為凸顯工藝為美術之母，決定將競賽類別、參賽送件方式及獎金，大幅修正參賽類別區分為「工藝木雕類組」與「當代木雕類組」2大類。

文觀局指出，徵件方式將以兩階段進行，初審為文件審查，參賽者資料送件，以書面、光碟或電子郵件擇一方式辦理，國內參賽者於6月1日至9日受理，國外參賽者於5月1日至6月9日送件，6月19日舉行初審會議。複審則為作品審查，初審通過者繳交作品原件參加預定7月17日的複審會議。

(中時)