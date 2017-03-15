水利署五河局政風主任喝花酒 遭羈押禁見

（14：45更新）經濟部水利署第五河川局辦理朴子溪、八掌溪河川工程，爆發政風室主任翁嘉振、工務課員李春生等人涉嫌接受廠商喝花酒，由林姓包商低價搶標後，林再借牌得標砂石開採權，並掩護包商販售朴子溪及八掌溪之土石，檢方以涉犯貪汙重罪聲押翁、李及包商林濟川及劉姓員工4嫌，法院中午裁定羈押禁見。

嘉檢指經濟部水利署第五河川局政風室主任翁嘉振及前局長洪丕振及工務課洪姓、徐姓、方姓、李姓等課員，於民國105年1月間，利用該局辦理「朴子溪斷面49-51疏浚工程」及「八掌溪斷面39-41疏浚工程」等工程採購開發之機會，翁嘉振等人接受或要求開發營造公司的負責人林濟川及劉姓員工等人招待，前往夜店喝花酒。

林濟川以低於底價搶標，標得此2案工程標後，林再借用另一家公司名義投標，取得土石標，五河局官員等人明知此舉違反「採售分離」規定，仍讓林得標，並予以掩護，藉以圖利林，任由販售朴子溪及八掌溪之土石。

檢調昨天搜索五河局並連夜偵訊8人後，今天將翁嘉振、李春生、林濟川及劉姓員工當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見獲准。洪丕振及洪姓、徐姓、方姓各以5萬元或10萬元交保。

(中時)