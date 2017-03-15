水利署五河局政風主任喝花酒 遭羈押禁見
（14：45更新）經濟部水利署第五河川局辦理朴子溪、八掌溪河川工程，爆發政風室主任翁嘉振、工務課員李春生等人涉嫌接受廠商喝花酒，由林姓包商低價搶標後，林再借牌得標砂石開採權，並掩護包商販售朴子溪及八掌溪之土石，檢方以涉犯貪汙重罪聲押翁、李及包商林濟川及劉姓員工4嫌，法院中午裁定羈押禁見。
嘉檢指經濟部水利署第五河川局政風室主任翁嘉振及前局長洪丕振及工務課洪姓、徐姓、方姓、李姓等課員，於民國105年1月間，利用該局辦理「朴子溪斷面49-51疏浚工程」及「八掌溪斷面39-41疏浚工程」等工程採購開發之機會，翁嘉振等人接受或要求開發營造公司的負責人林濟川及劉姓員工等人招待，前往夜店喝花酒。
林濟川以低於底價搶標，標得此2案工程標後，林再借用另一家公司名義投標，取得土石標，五河局官員等人明知此舉違反「採售分離」規定，仍讓林得標，並予以掩護，藉以圖利林，任由販售朴子溪及八掌溪之土石。
檢調昨天搜索五河局並連夜偵訊8人後，今天將翁嘉振、李春生、林濟川及劉姓員工當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見獲准。洪丕振及洪姓、徐姓、方姓各以5萬元或10萬元交保。
(中時)
關鍵字：經濟部水利署第五河川局、翁嘉振、林濟川、喝花酒、羈押禁見
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。