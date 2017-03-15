不是落葉是花開 辜成允獲頒總統褒揚令

台泥前董事長辜成允《不是葉落。是花開 懷念音樂會》今日在音樂、歌聲，及親朋好友分享、悼念中舉行，工總理事長許勝雄致詞時數度哽咽中，強調「我們記得的，不是他的成就，而是他對朋友、企業、社會及國家的幫助與成全。」蔡英文總統也在會中頒發總統褒揚令，表彰辜成允對國家社會的貢獻。

懷念音樂會中，辜成允姐妹及子女先後透過影片，細數家人相處的點滴，大姊辜懷群談到一次她們兄弟姊妺四人的京都行時說，「每次都一樣，導遊說往東，成允就往西衝；路標說往上走，他就帶頭往下跑」，由於訂的日式房間太小，那次還拆掉拉門，要辜成允睡玄關，兄弟姊妺情誼濃得化不開！二姊辜懷箴說，促成那次京都行，是因之前父親辜振甫與辜啟允還在世時一同前往過，四人再遊京都，就是希望回憶全家出遊的往事，後來父親走了，辜啟允過世，兄弟姊妺五人少一人已很痛了，現在是五人少了二人，更是情何以堪。

辜成允一雙子女則細數著爸爸，愛攝影，愛寫文章，也愛帶著子女畫畫，而出遊時，則一定非吃到當地著名美食才罷休。言談中，在在流露出辜成允非常重視家人。妹夫、台泥董座張安平說，辜成允在他的人生畫布上，塗上了絢爛的色彩；做滿七七後，直至今日懷念音樂會才感到他真的走了。

雖說與會與上台追思辜成允的親友們說好了，不希望在悲傷中送走辜成允，但不僅上台致詞的許勝雄、張安平數度哽咽，影片播放辜成允生活大小點滴時，不少台下的友人也頻頻拭淚，最難過的就是白髮人送黑髮人的辜成允母親辜嚴倬雲，在會前，前總統馬英九夫妻上前致意時，就不時擦淚，音樂會進行一半，她已難過到不能自己，中途離席。

影片也播放了辜成允對自我的許多期許與人生觀，包括「擁抱改變、熱情學習」、「經濟利益須符合大眾利益」、「要從環保大戶，轉成環保模範生，甚至要變成環保業者」，最末則是辜成允表示「我已不負我的姓氏」。家人們也強調，辜成允的走，「不是落葉，是花開！」

(中時)