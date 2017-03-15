拒酒測嗆「褲子脫下我幫你吹」 醉男辱警送辦

51歲楊姓工人15日凌晨0時35分騎機車被鳳山分局新甲所員警攔查，警嗅出楊男渾身酒味，隨即請楊男配合吹一下酒測器，楊男竟不爽還用台語嗆說「你褲子脫下來，我幫你吹！」並拒絕酒測，警方當場依妨害公務罪帶回送辦，還開出1張拒測的9萬元罰單。

楊男酒醒後澄清，當時因覺得警員口氣不好，加上自己喝酒神智有點不清，才口出穢言。警方指出，依《刑法》妨害公務罪第140條規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱，或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或罰金。

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(中時)