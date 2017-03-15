為強化全民國防 陸軍第八軍團邀普門高中生至靶場體驗射擊
為強化全民國防及活化人才招募，陸軍第八軍團今天首日由所屬四三砲指揮部、機步三三三旅及七五資電群等三個單位，邀請普門高中學生至靶場實施體驗射擊，爭取青年學子對國防的支持與認同，並引導體驗軍隊事務。
陸軍第八軍團表示，在國防部及司令部政策指導下，陸軍第八軍團自即日起於南部地區舉行八場次的「高級中等學校學生體驗射擊」，首日由所屬四三砲指揮部、機步三三三旅及七五資電群等三個單位，分別在高雄與屏東兩個縣市，同步異地邀請三所學校學生至靶場實施體驗射擊，爭取青年學子對國防的支持與認同，並引導體驗軍隊事務，其中普門高中在仁武區考潭營區射擊開放記者拍攝採訪。
第八軍團指出，此次高中職射擊體驗活動，首場於15日在四三砲指揮部展開，受邀的普門高中師生48員採國軍標準訓練模式，依程序引導體驗射擊學生，從瞭解步槍射擊的原理、射擊要領至歸零校正，以人槍合一的方式，使青年學子們充分感受戰場的震撼感，同時學習靶場的紀律與射擊的技能。
除體驗射擊外，第八軍團也同步規劃了M110自走砲、CM24彈藥車、雷霆2000與氣象觀測等裝備陳展介紹，並安排參與學生與部隊官兵共餐，體驗部隊團體生活。
第八軍團表示，藉由本次體驗射擊活動，能讓學生體驗完整射擊程序，由落實全民國防教育紮根工作外，更能使學生獲得打靶的實際經驗，深化對國家安全之認知，同時歡迎有志青年踴躍加入國軍的行列。
(中時)
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