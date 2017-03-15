「我被警察栽贓」 囂張毒蟲撞巡邏車還嗆警
新北市30歲許姓男子本月12日開車行經蘆洲區民族路422巷時，因形跡可疑遭警方攔下盤查，許竟踩油門衝撞警方，後來撞上路邊貨車才停下受檢。警方當場起出海洛因4包、安非他命6包、安非他命混合包5包、海洛因注射針頭3支和吸食器一組等證物，訊後將許男依毒品罪移送法辦。
警方巡邏時見許男駕駛車輛停放陰暗的小巷裡，直覺有異，向前盤查，許男見到警方上前立即將車駛離，未料卻開進死巷，警方追上立即跟上，但許嫌仍拒絕接受盤查，衝撞巡邏車、貨車後停下，最後遭警方壓制逮捕。
許嫌遭捕後仍強烈反抗，對於撞傷員警、巡邏車毫無悔意，也狡辯車上毒品和吸食器不是他所有，「我被警方栽贓」，但因罪證確鑿，遭警方依毒品危害防制條例移送偵辦。
(中時)
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