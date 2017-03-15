驚豔！《龍虎少年隊》胖胖男喬納希爾激瘦

向來胖胖的喬納希爾激瘦！（圖／達志影像、翻攝The Sun）

好萊塢男星喬納希爾過去曾演過《龍虎少年隊》、《華爾街之狼》，但最讓人印象深刻的是他胖胖的身軀，儘管他曾經積極減肥變身型男，但加上復胖以及為戲變胖，又變回矮胖身形，但近日他被拍到從健身房出來的模樣，身材精實了不少！

喬納希爾先前拍攝《火線淘寶》時曾為戲增加重量，先前他就曾說自己想要身形看來更好，還曾打電話問好友查寧塔圖說，「如果我吃少一點、再去健身，會好看一點嗎？」沒想到查寧塔圖大罵他髒話說「廢話！」

而喬納希爾近來就被拍到從洛杉磯健身房出來的模樣，留著落腮鬍的他，比起先前出席金球獎的模樣更加精實，不少網友對他的外型也越來越好看好。

(中時電子報)