美退TPP陸接手？李克強這麼說
針對美國退出TPP後中國大陸如何推進自由貿易，大陸國務院總理李克強今天說，大陸對涉及本身且有條件的自貿安排持開放態度並願推動，但不會越俎代庖「超越區域去做不應是中國做的事」。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午閉幕，李克強隨後舉行中外記者會。有外媒問到，美國退出跨太平洋夥伴協定（TPP）後，北京如何讓國際確信中國大陸致力推進自由貿易和開放型經濟。
李克強說，中國大陸始終堅持維護經濟全球化、支持自由貿易，本身就表明中國大陸要推動開放。全球化與世界和平發展合作是不可分的，「關起門來，以鄰為壑，解決不了問題」。
他表示，中國大陸和世界許多國家一樣，是全球化的受益者。「中國首先要把自己的事情辦好，但關起門來也辦不好自己的事情，所以我們的開放大門會愈開愈大。」
李克強認為，開放力度愈大、程度愈深，其中的摩擦相應就會愈多，但是占的比例會愈來愈小。
談到中國大陸對外開放措施，李克強說，上海自由貿易試驗區建設的普遍適用經驗，將逐步推廣到全中國大陸；中國大陸也與很多國家提議，建立自由貿易區或進行投資貿易協定談判。
李克強表示，維護全球貿易自由化需要世界各國共同努力，「因為天下是天下人的天下」。對已達成或有希望達成的區域貿易安排，大陸一直持開放態度，也樂見其成；只要有利貿易自由化，大陸都會參與推進。
他並補充說，對於區域自貿安排，「涉及中國的，有條件的，我們持開放態度，願意去進行推動。我們不會越俎代庖，不會超越區域去做不應是中國做的事情」。1060315
(中央社)
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