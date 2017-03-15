真實病人創新檢測 護理照護更提升

弘光科大護理系與光田綜合醫院產學合作，以「真實病人」參與「創新OSCE檢測」，護理教育跨出改革的一大步，也可作為醫院檢定護理師以病人為中心的照護能力依據。中央社記者趙麗妍攝 106年3月15日

弘光科大護理系與光田綜合醫院產學合作，以「真實病人」參與「創新OSCE檢測」，護理教育跨出改革的一大步，也可作為醫院檢定護理師以病人為中心的照護能力依據。中央社記者趙麗妍攝 106年3月15日

弘光科大護理系與光田綜合醫院產學合作，以「真實病人」參與「創新OSCE檢測」，護理教育跨出改革的一大步，也可作為醫院檢定護理師以病人為中心的照護能力依據。

弘光科技大學是中台灣唯一擁有護理OSCE臨床技能檢定中心的學校，護理系講座教授鍾聿琳向科技部申請「創新OSCE檢測模式」獲得補助，率先以光田綜合醫院新進護理師作為第一次檢定的實施對象。

台灣護理教育情境學會派出護理長層級的監考官，採一對一全程監考的模式，檢核護理師在1小時內，如何溝通、病患、指導病患，檢定具備全方位護理照護能力，3天檢定總共54人參與。

鍾聿琳指出，過去OSCE 2.0測驗是以標準病人為主的測驗不夠真實，採用HOSCE (Holistic Care-Based OSCE，即OSCE 3.0)以全人照護為基準的客觀結構式臨床測驗，檢定者面對真實的病人，有臨場感，病人病況為實際病理與治療，也可能遇上突發狀況，這都是過去OSCE 2.0不會遇到的。

台灣護理教育情境學會理事長陳淑齡指出，真實情境考試不必準備教材，護理師靠的就是臨床經驗，因變化性、複雜性高，前置作業要準備很多，考官也需要跟病患溝通。

參與檢定的護理師黃俊為在光田綜合醫院服務半年，他說，透過HOSCE檢定，可看出自己不足的地方，進一步提升照護品質。

另位檢定的護理師薛宛如說，在弘光科大念書時曾經測驗過，這次檢定抱著平常心，「重新檢視工作流程，以提升自己能力，把病人照顧得更好。」

光田綜合醫院護理部主任于素珍指出，因HOSCE可鑒定護理人員對病人照護的執行度及完整性外，更強調「以病人為中心」的照護方式，醫院對護理照顧有信心，故接受弘光科大邀請，鼓勵同仁參加檢定，未來不排除將HOSCE做為院內護理部考核。1060315

(中央社)