韓代總統黃教安宣布不參加總統大選

南韓代總統、國務總理黃教安在今天下午召開的臨時國務會議上，敲定5月9日為總統大選日期，同時宣布自己不會參加競選。

透過YTN電視台現場轉播，黃教安表示，他也深知有部分國民希望他能夠參加此次總統大選，但經過深思熟慮，並為克服國家當前的危機，應作好大統領權限代行（代總統）的職責，致力國政運作，並公平公正舉辦此次大選，因此他將不會出馬競選。

南韓法律並未規定確定大選日期需經國務會議審議，但考慮到事件重大，且將大選日指定為公休日需國務會議審議決定，因此黃教安決定召開臨時國務會議。

在黃教安宣布不參加大選之前，南韓政界評論稱，如果黃教安參選，「審判朴槿惠政權」的性質變強，形成多方對決的局面，將提高在野共同民主黨候選人文在寅當選的可能性。

但也有人持反對意見稱，反正保守陣營在本屆大選中難以取勝，哪怕是為日後著想，也需要由黃教安打頭陣，來充當以親朴槿惠派為中心的保守陣營的核心。

南韓「朝鮮日報」曾報導稱，保守派方面總體上對黃教安參選懷著希望。親朴槿惠派系為主流的執政黨自由韓國黨也一直在勸說黃教安參選。甚至有人稱，作為保守陣營唯一支持率達到10-15%的候選人，黃教安如果放棄參選，可能會被批為「不負責任」。1060315

(中央社)